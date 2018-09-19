"Праздник удался", Пугачева и Галкин потратили на юбилей двойняшек 2 миллиона

Шикарное торжество в честь дня рождения близнецов Гарри и Лизы обошлось звездному семейству в круглую сумму. Алла Пугачева и Максим Галкин не пожалели ни сил, ни денег на организацию праздника, который стал приятным сюрпризом не только для самих именинников, но и для многочисленных друзей семейства и их детворы.

Журналисты уже подсчитали, на что и сколько пришлось потратить денег родителям, чтобы первый 5-летний юбилей запомнился звездным близнецам надолго. Праздник в честь Гарри и Лизы проходил в одном из самых известных ресторанов Рублевки «Шале Березка». Аренда зала плюс минимальный заказ банкета обходится в 1,5 миллиона рублей, плюс 10% от суммы за сервировку столов и доплата за деликатесы.









Организацией культурной программы на празднике занималось агентство Филиппа Киркорова. И поскольку на торжестве присутствовал он сами его дети – Алла-Виктория и Мартин, то для детей Пугачевой и аниматоры и развлечения, наверняка, ни стоили не копейки. Но вот для простых смертных ценник начинается от 3,5 миллионов. «Мы занимаемся организацией праздников с бюджетом от трех с половиной миллионов рублей. Это стоимость мероприятия под ключ в выбранном стиле», — сообщили в агентстве журналистам «СтарХит».

Еще приблизительно 50 тысяч было потрачено на фото и видеосъемку торжества, ведь 5 лет бывает всего раз в жизни, и память должна остаться на долгие годы. Плюс подарки, наряды, юбилейный торт и в итоге по самым скромным подсчетам у журналистов получилась сумма около 2 миллионов рублей. Но звездные родители неоднократно доказывали, что ради улыбок на лицах двойняшек они готовы пожертвовать любыми суммами.









«С Днём Рождения Гарри и Лиза! Мы были счастливы разделить с вами этот вечер . Ева спит без задних ног, но перед сном сказала: «мама, вот это кайфовый праздник!! Спасибо за подаренные эмоции», - написала в своем Instagram Светлана Лобода и выложила видео с юбилея двойняшек.