Степаненко впервые заговорила о разводе и о возможном наследнике Петросяна

Адвокат Елены Степаненко впервые заговорила о причинах её развода с Евгением Петросяном. Елена Забралова сообщила масс-медиа о том, как ее клиентка переживает всю ситуацию с разводом, разделом имущества и травлей в СМИ и Интернет-пространстве.

Изначально скандальный развод юмористов комментировал только адвокат Петросяна. И теперь Сергея Жорина обвиняют в попытках скомпрометировать супругу юмориста, а все рассказы о несуществующих любовниках, огромных процентах при разделе имущества и даже куклах-вуду – откровенная ложь, уверена Забралова.

Хотя адвокат Евгения Вагановича и утверждал, что супруги не живут вместе уже 15 лет, на самом деле ушёл Петросян из семьи лишь в прошлом году. А россказни Жорина связаны с тем, что теперь Степаненко придется доказывать факт совместного проживания при разделе имущества, пишут "Актуальные новости".

Более того, юрист Степаненко сообщила, что ее клиентку еще до развода начали торопить с разделом собственности, а Жорин даже намекнул, что с новым наследником Петросяна будет куда трудней договориться. О ком именно идёт речь, Забралова говорить отказалась, она так же не стала комментировать и возможную беременность помощницы юмориста Татьяны Брухуновой.