Дмитрий Нагиев поведал об отношениях с Ларисой Гузеевой‍

Известный российский актер и популярный телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал о своих отношениях с актрисой Ларисой Гузеевой. По словам артиста, Гузеева "по жизни - большой позер". В сети обсуждают отношения Ларисы Гузеевой и Дмитрия Нагиева

Все произошло во время его учебы в театральном институте Санкт-Петербурга. Нагиев являлся студентом второго курса, а Гузеева была выпускницей этого вуза. Однажды она приехала в альма-матер к одному из педагогов и встретила там Дмитрия. Вечером того же дня новоиспеченные знакомые случайно столкнулись на Невском проспекте.

Пара отправилась в ресторан, где Нагиев изрядно переборщил с алкоголем: "А Лариса, в принципе, это любила", - заявил Нагиев. По его словам, Гузеева соблазнила второкурсника, заставив сорвать с нее колготки прямо в ресторане: "И потом чего-то понеслось там, меня выкинули оттуда. И как-то пошло, пошло-поехало".

Несмотря на такие откровения, актер не подтвердил, но и не опроверг тот факт, что его с Гузеевой когда-то связывали серьезные отношения. На вопрос, который будоражит воображение поклонников уже далеко не первый год, звезда российского телеэкрана туманно ответил: "Это всплеск".