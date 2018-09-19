Гарри и Лиза Галкины на своем первом юбилее были похожи на принца и принцессу
19 сентября 2018, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник дети артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина отпраздновали первый юбилей. На празднике по случаю своего пятилетия близнецы появились в нарядах, которые подошли бы принцу и принцессе.
Лиза Галкина пришла на мероприятие в роскошном длинном платье с вышивкой. Девочке также сделали красивую прическу. Ее брат Гарри прибыл на праздник в черном костюме и белой футболке. На снимке, который опубликовал в сети их папа, можно увидеть, как близнецы нежно обнимают друг друга.
Напомним, Пугачева и Галкин решили сделать своим детям необычный подарок на день рождения. Мальчику и девочке преподнесли двух хомячков и двух канареек, за которыми они смогут самостоятельно ухаживать.
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