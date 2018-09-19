«Словил стресс»: Дима Билан устроил аварию в центре Москвы
19 сентября 2018, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный российский исполнитель Дима Билан сегодня ночью попал в ДТП в центре Москвы. Артист был за рулем черного «Форд Мустанг», который въехал в белый «Хендай Солярис», остановившийся на светофоре.
Обычно Дима Билан ездит с водителем на «Мерседесе». Но основная машина в это время находилась на техобслуживании, поэтому певец взял из гаража спортивный автомобиль и поехал по делам со своей помощницей Аленой. В какой-то момент Дима отвлекся на телефон и врезался в другой автомобиль. ДТП произошло на Ленинском проспекте.
«Дима случайно врезался в «Хендай». С ним все нормально, я только что с ним говорила. Дима признал свою вину, сам вызвал «Скорую» и ГИБДД. Все живы, здоровы, пострадала только машина. С водителем они договорились полюбовно. Дима, конечно же, возместит весь ущерб», - сообщила продюсер Яна Рудковская.
Сам артист признался, что «словил стресс», и призвал всех своих поклонников быть внимательнее за рулем. «КП» уточняет, что в момент ДТП Дима Билан был трезв.
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