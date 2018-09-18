"Монеточка - воровка, Ветлицкая не поет, но красивая", Водонаева о поп-культуре

Алена Водонаева решила внести свою лепту в дело критики современной поп-культуры. Она заявила, что отечественный шоу-бизнес идет ко дну, а на сцене сейчас сплошной шлак.

Из современных исполнителей Алену особенно раздражает поведение молодой певицы Монеточки, которая на днях незадолго до выступления отменила концерт в одном из столичных клубов. И это несмотря на гонорар в миллион рублей, который ей заплатили. "Я уж не знаю, что там случилось, но отменить свой концерт за такие цифры, являясь «никем», можно лишь в случае, если ты умерла", - написала Алена в Instagram.

Алена уверена, что творчество исполнительницы - сплошной плагиат, и не понятно, за что ей платить такие большие деньги. «Когда я впервые услышала песню о том, как монета бомжевала, и поняла, что всю музыку тупо украли, я была уверена, что девочку сейчас застебут, что это конец её не начавшейся карьеры. Уверена была, что напишут про зашквар и будут тыкать пальцем за воровство и плагиат. Ведь те артисты, кто так поступает — держат народ за необразованное быдло, которое дальше своей страны ничего не знает, ничего не видит и ничем не интересуется», - рассуждает бывшая участница скандальной телестройки. Но не тут-то было. Монеточку не только не обвинили в присвоении чужого творчества, но она еще и стала популярной. Может и правда народ такой, раз он «хавает» все это. Да ещё и за собственные деньги, удивляется Водонаева.

Досталось от Водонаевой не только молодым исполнителям, она призналась, что ей не нравится вокал популярной некогда певицы Натальи Ветлицкой, точнее его отсутствие. «Можно простить красивой бабе слабые вокальные данные. Например, Ветлицкой. Она всегда была стильной», – считает телеведущая. И не преминула напомнить, что звезда 90-х в отличие от Монеточки, обладает выдающимися внешними данными и прекрасным чувством стиля.

«У нас же полный музыкальный шлак на «эстраде»! Подавляющее большинство — рак вкуса! В музыке, в репертуаре, в вокале, который отсутствует напрочь у 99 процентов артистов, открывающих рот», — резюмировала свой критический всплеск эмоций Водонаева.

Единственная исполнительница, которая достойна обожания, по мнению теледивы, это Земфира. «Такие рождаются раз в сто лет и после Цоя, кроме неё никого не было, нет, и пока не намечается», - сообщила Алена.