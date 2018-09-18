Собчак вышла в свет с бывшей женой Шнурова и доказала: женская дружба есть
18 сентября 2018, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]
Ксения Собчак доказала - женская дружба есть. Телеведущая вышла в свет вместе с бывшей женой лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильдой. Светские львицы собрались отметить юбилейную дату одного из модных глянцевых журналов в центре Москвы.
В Малом театре можно было увидеть актрису Ингебргу Дапкунайте, гимнастку Ляйсан Утяшеву с супругом шоуменом Павлом Волей, продюсера, известную модницу Яну Рудковскую, сильно похудевшего рэпера Басту с супругой.
Вышли в свет молодые родители Дима Маликов и его супруга Елена. Показала себя дочь теннисиста Алеся Кафельникова, - сообщается на сайте kp.ru. У 55-летней Ингебрге Дапкунайте глубина декольте на платье достигала талии. А вот супруга Басты и Ляйсан Утяшева продемонстрировали строгие наряды. Как всегда, неотразима была Татьяна Навка.
Правда, в Инстаграм Ксения Собчак выложила только свое фото, без Матильды.
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Матильда за три дня до мероприятия.
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Яна Рудковская:
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Стильные Ляйсан и Павел:
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