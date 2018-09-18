Собчак вышла в свет с бывшей женой Шнурова и доказала: женская дружба есть

Ксения Собчак доказала - женская дружба есть. Телеведущая вышла в свет вместе с бывшей женой лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильдой. Светские львицы собрались отметить юбилейную дату одного из модных глянцевых журналов в центре Москвы.

В Малом театре можно было увидеть актрису Ингебргу Дапкунайте, гимнастку Ляйсан Утяшеву с супругом шоуменом Павлом Волей, продюсера, известную модницу Яну Рудковскую, сильно похудевшего рэпера Басту с супругой.

Вышли в свет молодые родители Дима Маликов и его супруга Елена. Показала себя дочь теннисиста Алеся Кафельникова, - сообщается на сайте kp.ru. У 55-летней Ингебрге Дапкунайте глубина декольте на платье достигала талии. А вот супруга Басты и Ляйсан Утяшева продемонстрировали строгие наряды. Как всегда, неотразима была Татьяна Навка.

Правда, в Инстаграм Ксения Собчак выложила только свое фото, без Матильды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)18 Сен 2018 в 2:32 PDT

Матильда за три дня до мероприятия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matilda Shnurova (@matilda.shnurova)14 Сен 2018 в 7:27 PDT

Яна Рудковская:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)18 Сен 2018 в 12:24 PDT

Стильные Ляйсан и Павел:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva)18 Сен 2018 в 6:17 PDT