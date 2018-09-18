Спасая беременную подругу, Влад Топалов травмировал глаз
18 сентября 2018, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]
Влад Топалов буквально закрыл собой беременную возлюбленную Регину Тодоренко. Певец вступил в нелегкую борьбу с бенгальскими огнями, которые увы победили. Артисту пришлось поехать в больницу и обратиться за медицинской помощью.
«Мы праздновали ДР, так красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни, которые от ветра разлетались в разные стороны», - написала Тодоренко Instsgrsm. Влад буквально в последнюю минуту спрятал возлюбленную себе за спину, а сам поймал окалину глазом и обжегся. Травма оказалась не очень серьезной, но врачи выписали рецепт и закрыли пострадавший глаз медицинской повязкой. «Быть возлюбленной пирата очень даже забавно. Из подмеченного: в левом глазу я кажусь ему гораздо красивее; левый глаз быстро устает в отсутствии правого; кружится голова и шутки про одноглазого мужа уже зашкаливают», – сообщила Регина, любовно называя Топалова «мой герой».
«Как романтично! Мужа жалко, но он молодец», «Правильное начало семейной жизни: чуть что - сразу в глаз мужику, для профилактики», «Плохо видящие, хорошие массажисты! Лови момент!», - написали подписчики в комментариях.
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