Петросян оставит Степаненко без воды?
18 сентября 2018, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]
Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин стал героем программы "Пусть говорят" Первого канала. Юрист рассказал, как продвигается бракоразводный процесс артиста и его супруги Елены Степаненко.
На данный момент развод на стадии описи имущества. Судебные вместе с юмористом приставы побывали в квартире, которая ранее считалась семейным гнездом обоих артистов.
По словам юриста, коммунальные расходы по квартире, в которой сейчас проживает Степаненко, оплачивает ее пока еще действующий супруг. Однако в случае развода ситуация может измениться.
"Если Петросян перестанет платить коммуналку, то ей отключат воду в квартире, где она живет. И она, извините, в туалет не сможет сходить полноценно", – цитируют Жорина Дни.ру.
А именно этот вопрос, как отметил адвокат, будет ставиться на следующем судебном заседании по бракоразводному процессу. Сторона Петросяна намерена добиться, чтобы за квартиру Степаненко платила сама.
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