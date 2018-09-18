Известная российская певица, бывшая участница популярной группы "Блестящие" Юлия Ковальчук накануне осудила коллег, которые демонстрируют на страничках в социальных сетях детали своей личной жизни.

Сама Юлия старается никого не впускать на свою "приватную территорию". Ковальчук подчеркнула, что никогда не станет обсуждать свои семейные дела публично или же осуждать кого-либо. Артистка считает попытки искать сочувствия у совершенно незнакомых людей верхом жалости к себе.

По мнению певицы, мужчины просто так от "хороших женщин" не уходят. Юлия порекомендовала тем артисткам, у которых сложности в личной жизни, посидеть в одиночестве и подумать, что они сделали не так.