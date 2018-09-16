Максим Галкин опубликовал видео с детьми на "тарзанках"
16 сентября 2018, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]
Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видеозапись с близнецами Гарри и Лизой. Юморист снял видео, как дети катаются на "тарзанках", а за ними наблюдает Алла Пугачева.
Галкин заметил, что в Юрмале дети проводили почти каждый день по часу на таких экстремальных снарядах.
Пугачева выглядит великолепно. Модные джинсы, спортивная обувь и легкая ветровка делают ее моложе. "Фантастика", - говорит Примадонна о занятиях Лизы и Гарри.
Подписчики хвалят звездных родителей за воспитание малышей, ведь детям необходимо много времени проводить на воздухе.
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