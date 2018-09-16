Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видеозапись с близнецами Гарри и Лизой. Юморист снял видео, как дети катаются на "тарзанках", а за ними наблюдает Алла Пугачева. Максим Галкин опубликовал видео с читающей стихи дочкой

Галкин заметил, что в Юрмале дети проводили почти каждый день по часу на таких экстремальных снарядах.

Пугачева выглядит великолепно. Модные джинсы, спортивная обувь и легкая ветровка делают ее моложе. "Фантастика", - говорит Примадонна о занятиях Лизы и Гарри.

Подписчики хвалят звездных родителей за воспитание малышей, ведь детям необходимо много времени проводить на воздухе.