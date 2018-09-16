Сергей Жуков признался, что произошло с его здоровьем

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков опубликовал фото со своей любимой женой Региной, и поклонники кумира порадовались, как хорошо он стал выглядеть. Артист за короткое время перенес три операции. Фанаты группы переживали, что Жуков серьезно болеет. А сам Жуков выкладывал фото из больничной палаты, рассказывал о подготовке к операции, но диагноз скрывал. Лидер "Руки вверх" готов вернуться на сцену после перенесённых операций

И вот когда певец окончательно восстановился, он признался, что в больницу попал из-за травмы на работе. Жуков стал участником одного из популярных шоу на телевидении. По его словам, после одного из концертов он ударился животом о часть декораций. Боль была сильнейшей, но выступления Жуков не оставлял. И когда через некоторое время обратился к хирургу, оказалось, выросла огромная грыжа. "Все прозаично. Простая вещь привела к большим последствиям", - поделился музыкант. Он впервые оказался на больничной койке. После первой операции проблема не решила. Не привела к окончательному выздоровлению и вторая операция. Сергей Жуков впал в отчаяние. Перед третьей операции он обратился к Всевышнему и призвал своих поклонников молиться за него.

К счастью, после третьей операции все стало заживать. Семья артиста вернулась из отпуска. Главу семейства выписали домой.

Жуков опубликовал фото с женой Региной Тодоренко. И это фото стали обсуждать в Инстаграм. Похудевшего и помолодевшего Жукова подозревают в фотошопе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)15 Сен 2018 в 5:38 PDT