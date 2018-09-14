Новый имидж Дмитрия Маликова огорчил поклонников

Известный российский музыкант Дмитрий Маликов огорчил своих преданных поклонников сменой имиджа. Фанаты считают, что изменения во внешности добавили минимум десять лет "нестареющему" артисту.

Недавно 48-летний Дмитрий начал носить очки, поскольку у него стремительно ухудшается зрение. На новом снимке Маликов предстал в квадратных очках и необычном наряде – рубашке, шерстяной жилетке, пиджаке и в галстуке-бабочке. В этом образе музыканта довольно сложно узнать.

Поклонники порекомендовали Дмитрию подобрать себе другие очки, которые позволили бы ему выглядеть стильно, или начать носить линзы.