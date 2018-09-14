Новый имидж Дмитрия Маликова огорчил поклонников
14 сентября 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский музыкант Дмитрий Маликов огорчил своих преданных поклонников сменой имиджа. Фанаты считают, что изменения во внешности добавили минимум десять лет "нестареющему" артисту.
Недавно 48-летний Дмитрий начал носить очки, поскольку у него стремительно ухудшается зрение. На новом снимке Маликов предстал в квадратных очках и необычном наряде – рубашке, шерстяной жилетке, пиджаке и в галстуке-бабочке. В этом образе музыканта довольно сложно узнать.
Поклонники порекомендовали Дмитрию подобрать себе другие очки, которые позволили бы ему выглядеть стильно, или начать носить линзы.
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