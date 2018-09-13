Сын Плющенко и Рудковской вошел в список самых красивых детей мира
13 сентября 2018, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты составили рейтинг самых красивых детей в мире. При составлении Топ-50 учитывались не только внешние данные ребенка, но и количестве обложек, подписчиков в Instagram и упоминании в прессе.
Александр Плющенко на 4 месте рейтинга. Гном Гномыч уже сверкал в своем юном возрасте на мировых подиумах, участвовал в модных фотосессиях и украшал обложки глянцевых изданий.
Возглавляет рейтинг 8-летняя Анна Павага с полумиллионом подписчиков в Instagram и рекламными контрактами с престижными модными брендами, следом за ней - 12-летняя Кристина Пименова, ставшая в 2014-м году «самой красивой девочкой мира». Далее идет 14-летний Миллер Уильям Франклин. На 5 месте рейтинга 7-летняя Анастасия Князева.
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