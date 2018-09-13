У 35-летнего КВНщика Тимура Гайдукова выявили рак крови

У звезды КВН из команды "ГородЪ ПятигорскЪ" Тимура Гайдукова обнаружили тяжелую форму рака. Ему поставлен диагноз "острый лимфобластный лейкоз". Вылечить болезнь можно, но для этого нужны значительные средства.

"Я готов бороться, жить, работать, быть рядом со своей семьей, видеть как растет дочка!" - написал Тимур в соцсети, находясь в больнице в Ставрополе. Ведущий свадеб ищет замену себе на мероприятия, которые не сможет провести.

Актриса и капитан команды "ГородЪ ПятигорскЪ" Ольга Картункова поддержала Тимура. Она обратилась к людям с просьбой о помощи. Ольга уверена, что благодаря поддержке друзей и фанатов Гайдуков справится с тяжелой болезнью.