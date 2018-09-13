Актриса Лиза Боярская беременна и скоро уйдет в декрет. Супруги Елизавета Боярская и Максим Матвеев ждет второго ребенка. Их старшему сыну Андрею шесть лет. 32-летняя актриса в октябре оформит декретный отпуск.

В Петербургском Малом драматическом театре подтвердили, что осенью Елизавета Боярская уйдет в декрет.

Перерыв в работе будет и у заслуженного артиста Максима Матвеева. Он служит в МХТ. Актерская пара живет на два города. Вероятно, Матвееву захотелось больше времени посвящать семье.

Менее месяца назад Лиза Боярская поздравила супруга с присвоением звания. "Невообразимо трудолюбивый, подробный, въедливый, терпеливый, разносторонний, целеустремленный, умный, чуткий, отзывчивый, добрейший , тонкий, сильный, трепетный, пышущий энергией, бездонно талантливый!" - так написал актриса о муже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)21 Авг 2018 в 11:26 PDT

Летом актеры хорошо отдохнули, провели отпуск в Испании, на Эгейском море.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)15 Авг 2018 в 11:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)27 Авг 2018 в 12:16 PDT

Воспитывать сына Андрюшу им помогают родители - Михаил Боярский и Лариса Луппиан. Мальчика записали в разные кружки, чтобы выявить, чем он предпочтет заниматься.