Актриса Лиза Боярская беременна и скоро уйдет в декрет
13 сентября 2018, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Лиза Боярская беременна и скоро уйдет в декрет. Супруги Елизавета Боярская и Максим Матвеев ждет второго ребенка. Их старшему сыну Андрею шесть лет. 32-летняя актриса в октябре оформит декретный отпуск.
В Петербургском Малом драматическом театре подтвердили, что осенью Елизавета Боярская уйдет в декрет.
Перерыв в работе будет и у заслуженного артиста Максима Матвеева. Он служит в МХТ. Актерская пара живет на два города. Вероятно, Матвееву захотелось больше времени посвящать семье.
Менее месяца назад Лиза Боярская поздравила супруга с присвоением звания. "Невообразимо трудолюбивый, подробный, въедливый, терпеливый, разносторонний, целеустремленный, умный, чуткий, отзывчивый, добрейший , тонкий, сильный, трепетный, пышущий энергией, бездонно талантливый!" - так написал актриса о муже.
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Летом актеры хорошо отдохнули, провели отпуск в Испании, на Эгейском море.
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Воспитывать сына Андрюшу им помогают родители - Михаил Боярский и Лариса Луппиан. Мальчика записали в разные кружки, чтобы выявить, чем он предпочтет заниматься.
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