Какой «Раммштайн»! Лобода живёт с дочкой олигарха и сделала ЭКО, говорят в Сети

Провокационный клип певицы Светлана Лобода навлек гнев представителей церкви. Режиссером нового видео выступила ее продюсер Нателла Крапивина, с которой певицу связываю более чем просто дружеские отношения.

«С первой же минуты перед зрителем появляются кадры разврата. Сначала - полуголая дама в нижнем белье. Потом - старик, который лапает какую-то женщину и раздевает ее. Далее мы видим крупным планом, как какая-то девица имитирует мастурбацию. Вы считаете, что детям можно такое смотреть? Сильно сомневаюсь. И это только 40 секунд клипа», - цитирует возмущенного священник Святослав Шевченко.

Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии наткнулся на скандальное видео случайно. Точнее о нем рассказал ему друг, у которого на компьютере стоит фильтр для детей «18+». Но клип Лободы вовсе не обозначен маркировкой для взрослых, а значит посмотреть его могут даже дети.

«Со второй минуты в кадре появляется эпизодическая героиня, которая медленно накидывает на свою шею петлю и пытается совершить попытку суицида. Простите, но это прямая пропаганда самоубийства. Где гарантия, что ребенок, посмотревший клип, не попробует повторить «фокус»? Чем дальше в лес - тем больше дров. Далее по плану автора ролика - пропаганда гомосексуализма. Крупным планом на пляже два мужика в шезлонгах открыто целуются. А сама Лобода целуется с девицей в купальнике - подругой одного из этих мужиков. Я понимаю, что создатели клипа хотели соригинальничать. Но в нашей стране запрещена пропаганда гомосексуализма для несовершеннолетних. Нарушение закона - налицо!», - посетовал представитель церкви в интервью «Экспресс газета».

О нестандартных любовных увлечениях Светланы Лободы много писали в украинской прессе. Ей приписывали романы и с солисткой «ВИА Гры» Надей Грановской-Мейхер, и с дизайнером Лилией Литковской. Все изменилось, когда в балете Светланы появился новый танцор. Андрей Царь стал гражданским мужем певицы и отцом ее дочери Евангелины. Но вне работы – ни одной совместной фотографии, зато последние несколько лет рядом с Лободой всегда и везде ее продюсер Нателла Крапивина, которую певица называет своим самым близким человеком.

И если верить СМИ, «этот самый близки человек» - не просто девочка с улицы, а дочь одного из богатейших людей Украины - строительного олигарха Вагифа Алиева. Нателла Вагиф-кызы Алиева в замужестве Крапивина и есть продюсер Светланы Лободы и один из авторов телевизионного проекта «Орел и решка».

Очередная беременность Лободы и рождение дочери Тильды только усилили слухи о гомосексуальной ориентации певицы. А утка, по поводу возможного отцовства лидера немецкой группы «Rammstein» Тилля Линдеманна, вряд ли можно рассматривать всерьез, поскольку с момента общения двух знаменитостей на фестивале «Жара» в Баку и рождении девочки прошло больше 10 месяцев.

«Люди, вы ку-ку? Какой «Раммштайн»! Света вообще-то уже давно живет с девушкой Нателлой, ее продюсером. И, по всей видимости, она просто сделала ЭКО, чтобы был совместный ребенок. А весь этот бред с «Раммштайном» - показуха для зрителей и всяких бабок», - цитирует сайт allwomens.ru комментарий одной из пользователей Instagram.

Пользователи также обратили внимание на одно из интервью самой Нателлы Краписвиной, в котором она очень тепло рассказывала про роды своей близкой подруги. «Я была во время родов со Светланой в клинике Лос-Анджелеса. Я прилетела буквально за два дня до этого. Все случилось быстро, легко и как-то слаженно. Просто гуляли по больнице, пили чай, общались, пришел врач и сказал: пора. Мы через 20 минут зашли - и уже малышку омывали. Настоящее чудо! Я очень хочу еще детишек! И еще до Светы хотела, но она меня опередила», - призналась продюсер Лободы.