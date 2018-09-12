Актрисе Татьяне Васильевой удалось наладить отношения с бывшей невесткой

Известная российская актриса Татьяна Васильева смогла помириться с бывшей невесткой после нескольких лет конфликтов. Речь идет об экс-супруге Филиппа Васильева артистке Анастасии Бегуновой.

Васильева подчеркнула, что благодаря ее способности забывать плохое отношения с Бегуновой удалось наладить. Как сообщает "СтарХит", Татьяна заявила, что она совершила ряд поступков, на которые ей намекнула Анастасия, после чего женщины смогли прийти к консенсусу. Теперь актриса видится со своими внуками, недавно они даже приезжали Москву.

По мнению Татьяны Васильевой, это невероятное достижение, которое стоило тех денег, которые ей пришлось заплатить.

Отметим, что конфликт между артистками возник из-за того, что ранее Татьяна лишила своих внуков части квартиры, расположенной в Москве.