42-летняя Анастасия Волочкова похвасталась стройными ногами в ультрамини
12 сентября 2018, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась своими стройными ногами в ультрамини. Подписчики нередко осуждают танцовщицу за ее наряды, однако это платье пришлось им по душе.
На фотографии Анастасия запечатлена в лаконичном черном наряде, который открывает ее ноги, и босоножках на танкетке. Поклонники отметили, что Волочковой очень идет такой стиль, а также заявили, что волосы артистки стали выглядеть более ухоженными и густыми, передает портал teleprogramma.pro.
Фолловеры заявили, что на снимке Анастасия напоминает царицу и призвали ее почаще делать такую красивую укладку и добавлять к образу легкий макияж.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес