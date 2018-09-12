42-летняя Анастасия Волочкова похвасталась стройными ногами в ультрамини

Известная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась своими стройными ногами в ультрамини. Подписчики нередко осуждают танцовщицу за ее наряды, однако это платье пришлось им по душе.

На фотографии Анастасия запечатлена в лаконичном черном наряде, который открывает ее ноги, и босоножках на танкетке. Поклонники отметили, что Волочковой очень идет такой стиль, а также заявили, что волосы артистки стали выглядеть более ухоженными и густыми, передает портал teleprogramma.pro.

Фолловеры заявили, что на снимке Анастасия напоминает царицу и призвали ее почаще делать такую красивую укладку и добавлять к образу легкий макияж.