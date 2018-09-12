Поп-звезда Бритни Спирс опубликовала фото в бикини
12 сентября 2018, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная американская поп-исполнительница Бритни Спирс порадовала своих многочисленных поклонников, опубликовав в Instagram серию фотографий в бикини. Бритни Спирс находится в идеальной форме.
В жизни 36-летней звезды были не лучшие времена, когда она вела себя не подобающим образом, увлекалась алкоголем, певицу лишили родительских прав. Покончив с плохими привычками, Бритни сильно растолстела, потеряв былую привлекательность и любовь поклонников.
Но, судя по новым фото артистки, она серьезно занялась собой, - сообщает teleprogramma.pro.
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В ходе фотосессии Спирс советовалась с поклонниками по поводу прически. Обновленная звезда привела своих почитателей в восторг: "Ты сногсшибательна", "Все такая же красотка", "Неважно, какая прическа. Выглядишь ты по-королевски". Оказывается, певица тренируется, работает над своей фигурой.
Дети Бритни 12-летний Шон и 11-летний Джейден живут со своим отцом Кевином Федерлайном.
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