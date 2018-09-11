"К психиатру пора", Киркоров в полосатых лосинках шокировал публику

Казалось бы, после последнего совместного «творчества» с Николаем Басковым, король поп-сцены Филипп Киркоров уже ничем не может удивить своего зрителя. Но нет, есть еще порох в пороховнице. Буквально шокировать публику ему удалось своим нарядом, в котором он красовался на красной дорожке в последний день конкурса «Новая волна».

И тут уже все заметили, что не только порох присутствует, но и ягоды имеются, поскольку певец предстал перед публикой в обтягивающих полосатых лосинах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Светская Хроника "КП" (@kp_star_onlinekp)9 Сен 2018 в 10:11 PDT

«Клёвые лосины. А мужские такие бывают? Ну понятно, что и цвет настроения и видок голубой», «Киркоров... лосинки...ну, круто до чертиков. Мужик на шестом десятке, ребята! Климакс, простим, чего уж», «Какой ужас. С возрастом с головой бо-бо, такое напялить? Были загоны, но не до такой степени. Влияние общения с Бузовой? Столько возможности, так и хочется крикнуть: возьми и поменяй стилиста!!!», «Открытие гей парада!», «Забыл одеть брюки на термобелье?», «Ужас ужасный. А такой был артист, и пел красиво, что стало? Может старческий маразм наступает», «Мне кажется там костюмеры всей нашей "эстрады" что-то употребляют конкретно.... А потом ржут за кулисами когда эти клоуны выходят себя демонстрировать....», - не пожалели Филиппа Бедросовича комментаторы в Сети.