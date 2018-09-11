В ТОП завидных женихов попал Андрей Звягинцев. В Сети обсуждают его развод

В ТОП завидных женихов популярного Telegram-канала попал знаменитый российский режиссер Андрей Звягинцев. О разводе 54-летнего автора нашумевшей драмы «Нелюбовь», с женой, монтажером Анной Матвеевой активно заговорили в Сети.

«Мечта для охотниц – режиссер Андрей Звягинцев. Венецианский и Каннский лауреат официально свободен. Так что, девушки, не теряйтесь!», - пишет «Закулиска».

Кстати, в рейтинг суперженихов России попали Сергей Шнуров и Андрей Смоляков. Хотя по частоте упоминаний из самых "свободных" впереди планеты всей, конечно, Джигарханян и Петросян, но их канал не рекомендует всерьез рассматривать как выгодную партию. Потому как персонажи с большой творческой биографией, ставшие звездами ток-шоу благодаря своим экс-супругам, вряд ли будут гореть желанием повторять печальный опыт.

Напомним, что еще в мае этого года Звягинцев прошелся по красной дорожке Каннского кинофестиваля, держа за руку 33-летнюю французскую актрису Леа Сейду, но о своих отношениях звезды говорить не захотели. Андрей Звягицев был дважды женат. С первой супругой Ириной Гриневой он прожил в браке 6 лет. Во втором браке, с Анной Матвеевой, у знаменитости родился сын Петр.