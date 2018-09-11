"Яблочки в этом году хороши" в саду у Пугачевой и Галкина
11 сентября 2018, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]
В загородном замке четы Пугачевой и Галкина время сбирать урожай. Молодой супруг Примадонны похвалился собственными наливными яблочками, которых в этом году превеликое множество. В ролике, опубликованном в Instagram, артист показал каждое фруктовое деревце на своем участке и сообщил, что вот сейчас все дружно соберут урожай и начнут варить компоты, соки, пастилу и варенье.
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Подписчики Максима Галкина оценили красивые и аппетитные фрукты и завалили телеведущего разными рецептами приготовления домашних блюд и консервации из чудо-яблочек.
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