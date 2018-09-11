"Яблочки в этом году хороши" в саду у Пугачевой и Галкина

В загородном замке четы Пугачевой и Галкина время сбирать урожай. Молодой супруг Примадонны похвалился собственными наливными яблочками, которых в этом году превеликое множество. В ролике, опубликованном в Instagram, артист показал каждое фруктовое деревце на своем участке и сообщил, что вот сейчас все дружно соберут урожай и начнут варить компоты, соки, пастилу и варенье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)9 Сен 2018 в 9:39 PDT

Подписчики Максима Галкина оценили красивые и аппетитные фрукты и завалили телеведущего разными рецептами приготовления домашних блюд и консервации из чудо-яблочек.