Видео: Валерий Сюткин стал ведущим прогноза погоды
11 сентября 2018, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный певец Валерий Сюткин примерил на себя амплуа ведущего прогноза погоды. Исполнитель рассказал, что остался очень доволен своей работой, тепло поблагодарив коллег по цеху.
Роль "говорящей головы" в телевизоре Валерий Сюткин исполнил в своем новом клипе "Осень - кошка в рыжих сапогах", премьера которого состоялась сегодня, 11 сентября.
Режиссером клипа выступила Тина Баркалая, создав трогательную историю в ретро-стиле. Действие клипа разворачивается вокруг незадачливого изменника, которого гонит каждая из его избранниц.
Валерий Сюткин в клипе присутствует в качестве ведущего прогноза погоды. По словам певца, вариантов сценария было много, но больше понравился тот, в котором он - рассказчик.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес