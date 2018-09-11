Видео: Валерий Сюткин стал ведущим прогноза погоды

Популярный певец Валерий Сюткин примерил на себя амплуа ведущего прогноза погоды. Исполнитель рассказал, что остался очень доволен своей работой, тепло поблагодарив коллег по цеху.

Роль "говорящей головы" в телевизоре Валерий Сюткин исполнил в своем новом клипе "Осень - кошка в рыжих сапогах", премьера которого состоялась сегодня, 11 сентября.

Режиссером клипа выступила Тина Баркалая, создав трогательную историю в ретро-стиле. Действие клипа разворачивается вокруг незадачливого изменника, которого гонит каждая из его избранниц.

Валерий Сюткин в клипе присутствует в качестве ведущего прогноза погоды. По словам певца, вариантов сценария было много, но больше понравился тот, в котором он - рассказчик.



