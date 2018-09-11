Василису Володину подвергли критике за снимок из больницы
11 сентября 2018, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Василиса Володина была подвергнута критике после публикации фотографии из больницы. Женщина продемонстрировала снимок на своей страничке и заявила, что легла в клинику всего на день.
Володина, отложившая съемки в передаче "Давай поженимся", подчеркнула, что у нее нет никаких тяжелых заболеваний, о которых ранее сообщили некоторые СМИ. Василиса попросила не беспокоить ее, поскольку она желает отдохнуть.
Фолловеры сочли эту публикацию пиаром. Многие заметили, что если человек не хочет, чтобы о нем говорили, он не станет демонстрировать фотографии на больничной койке. Володина, однако, назвала подобных пользователей социальной сети "ограниченными".
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