СМИ утверждают, что многодетная мать Мария Порошина развелась с мужем

Журналисты сообщают, что известная российская актриса, многодетная мать Мария Порошина развелась с супругом Ильей Древновым. Согласно некоторой информации, брак был расторгнут в июле текущего года.

Осведомленный источник в судебном участке Тушинского района Москвы утверждает, что актриса действительно оформила развод, передает Starhit.

Сама Мария Порошина пока никак не комментирует данные сообщения.

Напомним, у артистки есть дочь Полина от бывшего гражданского мужа Гоши Куценко, а также дочери Серафима, Аграфена и Глафира от Ильи Древнова.