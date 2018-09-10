СМИ утверждают, что многодетная мать Мария Порошина развелась с мужем
10 сентября 2018, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]
Журналисты сообщают, что известная российская актриса, многодетная мать Мария Порошина развелась с супругом Ильей Древновым. Согласно некоторой информации, брак был расторгнут в июле текущего года.
Осведомленный источник в судебном участке Тушинского района Москвы утверждает, что актриса действительно оформила развод, передает Starhit.
Сама Мария Порошина пока никак не комментирует данные сообщения.
Напомним, у артистки есть дочь Полина от бывшего гражданского мужа Гоши Куценко, а также дочери Серафима, Аграфена и Глафира от Ильи Древнова.
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