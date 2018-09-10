«Игра престолов» получила «Эмми» в семи номинациях

Американский телесериал «Игра престолов» получил награды в семи номинациях премии «Эмми», которая считается телевизионным аналогом «Оскара». Об этом сообщается на сайте Creative Arts Emmy Awards.

Культовый телевизионный сериал был номинирован в 22 категориях. В итоге «Игра» одержала победу в семи номинациях, став, тем не менее, безусловным триумфатором премии.

Создателям достались премии за визуальные эффекты, грим, дизайн костюмов, постановку трюков, лучшую оригинальную музыку, удачное сведение звука и работу художника-постановщика.

Торжественное мероприятие состоялось накануне в Лос-Анджелесе. Основная же часть премий от Американской телеакадемии будет вручена в понедельник, 17 сентября.