Надежда Михалкова удивила поклонников обручальным кольцом

Российская актриса Надежда Михалкова заинтриговала своих поклонников новой фотографией. На снимке, опубликованном в социальной сети, можно увидеть обручальное кольцо на безымянном пальце женщины.

На фотографии Надежда запечатлена едущей на самокате по одной из московских улиц. Михалкова выглядит очень довольной и счастливой.

Напомним, в прошлом году актриса развелась с режиссером Резо Гигинеишвили, а незадолго до этого перестала носить обручальное кольцо. С тех пор женщина не появлялась на публике с этим украшением. Не исключено, что в личной жизни надежды произошли перемены, однако сама она не рассказывает поклонникам подробности своей личной жизни.