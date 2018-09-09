Надежда Михалкова удивила поклонников обручальным кольцом
9 сентября 2018, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]
Российская актриса Надежда Михалкова заинтриговала своих поклонников новой фотографией. На снимке, опубликованном в социальной сети, можно увидеть обручальное кольцо на безымянном пальце женщины.
На фотографии Надежда запечатлена едущей на самокате по одной из московских улиц. Михалкова выглядит очень довольной и счастливой.
Напомним, в прошлом году актриса развелась с режиссером Резо Гигинеишвили, а незадолго до этого перестала носить обручальное кольцо. С тех пор женщина не появлялась на публике с этим украшением. Не исключено, что в личной жизни надежды произошли перемены, однако сама она не рассказывает поклонникам подробности своей личной жизни.
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