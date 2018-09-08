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Рэпер Баста спел дуэтом с певицей Алсу

8 сентября 2018, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Рэпер Баста спел дуэтом с певицей Алсу
globallookpress.com

Новым треком "Мы с тобой", записанным совместно с певицей Алсу, поделился рэпер Баста. Романтичная композиция была анонсирована на его странице в Instagram. Она стала полной неожиданностью для поклонников артиста.

Алсу призналась в своём Instagram-аккаунте: "Наверное, это одна из самых эмоциональных и ярких песен для меня сейчас, и я надеюсь, что вы проникнетесь ею также, как и я". "От неё какая-то гармония в душе, ощущение полёта, невесомости", "Волшебно", - комментируют поклонники певицы.

Не так однозначно отнеслись к дуэту некоторые фанаты Басты: "Вася, это дно", "Хватит попсы". Хотя многим композиция пришлась по душе.

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