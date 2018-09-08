"Какая мерзость! Позорище! Стыдно за них!" - зрители о клипе Киркорова и Баскова

Король поп-музыки Филипп Киркоров продолжает удивлять и шокировать публику. Его клип с Николаем Басковым вызвал бурное обсуждение в Интернет-пространстве.

И если первую попытку достучатся до молодежной аудитории пафосного певца можно еще как-то с натяжкой назвать удачным экспериментом, то «Ибица» абсолютно топорно сделанная, некачественная игра на низменных вкусах. Полный набор клише – нецензурная лексика, драки, кучи дерьма (в прямом смысле слова), сцены насилия приправлены высказываниями популярных исполнителей и медийных персон: Сергея Шнурова, Гарика Бульдога Харламова, Андрея Малахова, Валерия Леонтьева и другие звезды эстрады.

У себя в Instagram Филипп Киркоров опубликовал ролик, о том, как звезды смеются при просмотре этого «шедевра».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)7 Сен 2018 в 2:39 PDT

«Над каким моментом они так ржут? Не нашел я изюминки в клипе, ожидал большего, за идею три с минусом», «Это же даже не смешно! Сейчас все эти звездульки наснимают себе за 3 копейки такого шлака и будут счастливы», «Истинное лицо русского шоубиза. От такого клипа должно быть просто грустно», - написали пользователе в комментариях.

Сам клип публика восприняла очень негативно, но ради любопытства все равно его посмотрят, а значит он вполне может побить рекорд «Цвет настроения синий».

«Лучший момент "А я и не знал". Филипп сошёл с ума. И весело, и страшно за него», «Не ну понятно, основной зритель Киркорова и, Баскова потихоньку вымирает, ещё лет 5 и все, вот и пытаются хоть как-то привлечь молодёжь, трэш, дичь, хайп, но выглядит это дёшево и глупо, золотой голос в говне, Киркорова в пельменях чушь», «Какая мерзость, других слов нет. Если в Цвет настроения... Еще можно было отыскать какой-то скрытый смысл с большой натяжкой, то тут просто собрали все самые мерзкие клише с американских фильмов и преподнесли, как нечто совершенно уникальное. Киркоров с Басковым опустились ниже плинтуса», «Мерзко и противно! Полная деградация! Если это смешно, то конец света точно близко», «Только не надо про «Креативно» - ни черта!!! Пошло, быдловато, скучно», «Вы думаете матами можно скрыть отсутствие творческой составляющей?», «С облегчением Филиппа. Надеюсь, что на этом все? Аудиторию Шнура этой весьма слабой по всем статьям и крайне неубедительной видео-фигней уровня home-видео уж точно не впечатлить, а своих поклонников потерять – запросто», - предрекают поклонники Филиппу Киркорову.