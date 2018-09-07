Данилко прокомментировал свое выступление перед Светланой Медведевой

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, вновь вернется в Россию. Такие выводы были сделаны на основе его выступления на вечеринке с участием супруги премьера Светланы Медведевой.

Выяснилось, что это выступление было исключением. Об этом пишет Ридус.

«Это было закрытое мероприятие… по личному приглашению Игоря Крутого он приехал на афтерпати — это планировалось закрытое, частное мероприятие», — рассказал менеджер артиста Андрей Уренев.

Также Уренев добавил, что Данилко «продолжает не участвовать» в больших «афишных, билетных, кассовых» концертах в России.