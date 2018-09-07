Данилко прокомментировал свое выступление перед Светланой Медведевой
7 сентября 2018, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]
Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, вновь вернется в Россию. Такие выводы были сделаны на основе его выступления на вечеринке с участием супруги премьера Светланы Медведевой.
Выяснилось, что это выступление было исключением. Об этом пишет Ридус.
«Это было закрытое мероприятие… по личному приглашению Игоря Крутого он приехал на афтерпати — это планировалось закрытое, частное мероприятие», — рассказал менеджер артиста Андрей Уренев.
Также Уренев добавил, что Данилко «продолжает не участвовать» в больших «афишных, билетных, кассовых» концертах в России.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес