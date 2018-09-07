Поклонники не узнают похорошевшую Ольгу Бузову
7 сентября 2018, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники не сразу узнали похорошевшую певицу и телеведущую Ольгу Бузову на вчерашней фотографии. Недавно известная артистка кардинально изменила свой имидж и стала более сдержанной и элегантной.
На последнем снимке Ольга предстала перед фанатами в черном платье-футляре, черных лодочках и с гладкой прической. Несмотря на то, что на наряде можно увидеть довольно большой разрез, фанаты сочли, что Бузова выглядит очень скромно. Вероятно, подобное впечатление создается из-за контраста – ранее знаменитость выбирала более экстравагантные наряды.
Нашлись, однако, и недоброжелатели, которые раскритиковали певицу за ее чрезмерную худобу. Многим показалось, что излишняя стройность не украшает Ольгу.
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