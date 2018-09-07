Скандально известный российский актер Алексей Панин снова передумал эмигрировать из России. Видимо, наутро вспомнил, что с октября собирался начать снимать кинофильм в качестве режиссера. Алексей Панин назвал россиян "скудоумными" и сообщил, что уезжает из страны‍

Буквально на днях в инстаграме Алексея Панина разгорелся очередной скандал. Пользователи очень негативно отреагировали на опубликованный Паниным снимок лежащего в гробу Иосифа Кобзона. Возникшая словесная перепалка привела к тому, что Панин обозвал своих подписчиков «скудоумными» и пообещал (уже не в первый раз) эмигрировать из страны: «В Россию буду приезжать только за деньгами», - заявил он.

Однако сегодня с утра Панин, видимо, вспомнил, что эмигрировать из «этой страны» ему еще рано – он же собирался в октябре дебютировать в качестве режиссера. Съемки первого фильма режиссера Панина планируются в Саратове. Поэтому, не успев одеться после душа, Панин поспешил записать видеообращение и всех успокоить: «Пресса все врет. Я никуда не уезжаю. Я начинаю снимать кино. Тот Панин, который уезжает – это не я» и далее в таком духе. Алексей, а не проще ли начать следить за своими словами и поступками, чтобы не приходилось потом оправдываться?