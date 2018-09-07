Алибасов прокомментировал намерение Самойловой эмигрировать в Европу

Продюсер Бари Алибасов высказался по поводу того, что певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию в этом году на Евровидении, собирается эмигрировать в Европу.

Он считает, что каждый человек обладает правом выбора, пишет сайт Подмосковье сегодня.

«Надо быть достойным народом, достойным государством, а не пытаться загонять себя в темный угол и потом смотреть на всех испуганными глазами, как детдомовский ребенок», - сказал Алибасов.