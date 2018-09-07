Виктория Боня прокомментировала слухи о своей беременности

На днях поклонники в очередной раз заподозрили, что Виктория Боня находится в интересном положении. Кто-то очень внимательный рассмотрел округлившийся живот модели – и снова началось обсуждение.

Слухи о гипотетической беременности Виктории Бони появляются с регулярностью смены времен года. На этот раз очередное предположение подписчиков модели было подогрето информацией о том, что Виктория снова стала свободной женщиной. Лишь вчера стало известно, что она рассталась со своим французским возлюбленным Пьером Андюраном.

Виктория Боня, которая пока никак не комментирует окончание своего французского романа, насчет своей предполагаемой беременности решила все же высказаться. 38-летняя светская львица опубликовала в своем инстаграме снимок и подписала его коротко: «Я выгляжу беременной?» Поклонникам пришлось признать, что Виктория все так же стройна и хороша, пишет «Телепрограмма».