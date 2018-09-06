Певица Юлия Самойлова решила эмигрировать из России

Певица Юлия Самойлова выступила с заявлением о своей готовности эмигрировать из России в Европу.

Певица записала видеообращение, в котором заявила о своей готовности покинуть Россию.

Юлия Самойлова пожаловалась на дискриминацию из-за инвалидности Кроме того, в своем инстаграме она опубликовала снимок, сделанный в международном аэропорту Шереметьево, и сопроводила его хэштегами, намекающими на отбытие в Европу.

Агент Юлии Самойловой подтвердил, что она действительно улетела в Европу, но не уточнил, куда именно. Он также заявил, что причины такого решения певицы ему неизвестны, передает РИА Новости.

В этом году Юлия Самойлова представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение. Ей не удалось выйти в финал конкурса. После своего провального выступления артистка выступала с заявлениями, что на подготовке ее номера сэкономили, и поэтому она выступила неудачно. Также Самойлова заявляла, что как человек с ограниченными возможностями подвергалась дискриминации в своем пути на большую сцену. Не исключено, что эти обстоятельства могут быть связаны с ее решением покинуть страну.