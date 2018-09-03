Ани Лорак вместе с мужем отвела дочь в первый класс

Поклонники известной певицы Ани Лорак пришли в замешательство, увидев последний снимок на страничке ее мужа Мурата Налчаджиоглу в соцсети. Артистка и ее супруг вместе проводили дочь Софию в первый класс.

Ранее вокруг семьи Лорак разгорелся скандал из-за того, что ее мужа застали в обществе украинской светской львицы в одном из баров. Мужчина и женщина не скрывали своей симпатии друг к другу. Впоследствии появилась информация о том, что якобы они начали жить вместе, хотя эти данные не являются подтвержденными.

Ани никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию, однако в день начала учебного года пришла в школу дочери вместе с супругом. На фото семья выглядит очень счастливой и крепкой.