Сбросившая лишний вес Анна Михалкова стала очень похожа на младшую сестру
3 сентября 2018, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]
Старшая дочь известного режиссера и актера Никиты Михалкова Анна продолжает стремительно сбрасывать вес. Поклонники отмечают, что женщина все больше становится похожа на свою младшую сестру Надежду.
На днях Анна опубликовала на своей страничке в социальной сети новый снимок, на котором она запечатлена вместе с сестрой. Оказалось, что дочь Надежды идет в этом году в первый класс, а сын Анны – в одиннадцатый.
Фолловеры поздравили дочерей Никиты Михалкова с этими важными событиями и подчеркнули, что сестры становятся очень похожи друг на друга. Более того, многие подозревают, что Анна к настоящему моменту избавилась не от пятнадцати лишних килограммов, как сообщалось ранее, а значительно от большего веса, передает teleprogramma.pro.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес