Сбросившая лишний вес Анна Михалкова стала очень похожа на младшую сестру

Старшая дочь известного режиссера и актера Никиты Михалкова Анна продолжает стремительно сбрасывать вес. Поклонники отмечают, что женщина все больше становится похожа на свою младшую сестру Надежду.

На днях Анна опубликовала на своей страничке в социальной сети новый снимок, на котором она запечатлена вместе с сестрой. Оказалось, что дочь Надежды идет в этом году в первый класс, а сын Анны – в одиннадцатый.

Фолловеры поздравили дочерей Никиты Михалкова с этими важными событиями и подчеркнули, что сестры становятся очень похожи друг на друга. Более того, многие подозревают, что Анна к настоящему моменту избавилась не от пятнадцати лишних килограммов, как сообщалось ранее, а значительно от большего веса, передает teleprogramma.pro.