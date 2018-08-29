Волочкову раскритиковали за неприемлемый для храма наряд
29 августа 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Известную российскую балерину Анастасию Волочкову подвергли критике за наряд, который она выбрала для посещения храма. Танцовщица отметила праздник Успения Пресвятой Богородицы в Никольском храме.
Для посещения церкви Анастасия надела длинное облегающее платье с цветочным принтом. Многие заметили, что декольте у данного наряда не соответствует атмосфере храма. Нашлись, однако, и "защитники" балерины, которые отметили, что фигуру, обладательницей которой является Волочкова, не стыдно подчеркивать.
Сама танцовщица никак не ответила на критику недоброжелателей, но несколько дней назад она опубликовала послание своим хейтерам, в котором отметила, что не обижается на грубые слова.
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