Волочкову раскритиковали за неприемлемый для храма наряд

Известную российскую балерину Анастасию Волочкову подвергли критике за наряд, который она выбрала для посещения храма. Танцовщица отметила праздник Успения Пресвятой Богородицы в Никольском храме.

Для посещения церкви Анастасия надела длинное облегающее платье с цветочным принтом. Многие заметили, что декольте у данного наряда не соответствует атмосфере храма. Нашлись, однако, и "защитники" балерины, которые отметили, что фигуру, обладательницей которой является Волочкова, не стыдно подчеркивать.

Сама танцовщица никак не ответила на критику недоброжелателей, но несколько дней назад она опубликовала послание своим хейтерам, в котором отметила, что не обижается на грубые слова.