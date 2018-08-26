У бывшего мужа Бузовой родилась невероятно красивая дочь

У бывшего мужа певицы Ольги Бузовой футболиста Дмитрия Тарасова родилась невероятно красивая дочь. Об этом в минувшую субботу, 25 августа, сообщила поклонникам нынешняя супруга спортсмена Анастасия.

По словам модели, врачи, которые принимали роды, едва увидев девочку, воскликнули, что она настоящая милашка. Анастасия отметила, что у маленькой Миланы пухлые губы и очаровательные ямочки на щеках.

Жена Тарасова подчеркнула, что не гналась за модными тенденциями, выбирая имя для дочки. Сейчас многие знаменитости называют своих малышек Миланами, однако Анастасия заметила, что еще тринадцать лет назад решила, что даст своему ребенку именно такое имя.