"Старики над нами стебутся", Катя Гордон назвала развод Петросяна фальшивкой

С самого начала многие россияне с трудом поверили в развод Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Но скандалы с разделом имущества и сообщения о юной пассии знаменитого юмориста все же убедили многих, что после 30 лет брака пара решилась на официальный разрыв. Но, возможно, мы оказалась все же излишне доверчивыми, и известные юмористы всех банально «развели».

Екатерина Гордон неоднократно заявляла, что немолодые артисты дурят публику, устроив скандал они получили бесплатный пиар и вдвое увеличили свои гонорары. На своей странице в социальной сети она опубликовала стихотворение про обман звездной семейки. «Коль скоро меня случайно вплели в брак Петросенко и Степаняна... реагирую рифмой и с юмором, как на все ... так скажем... странное», - подписала она видео в Instagram.

Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)24 Авг 2018 в 8:03 PDT

Катя Гордон и ранее писала, что супруги, которые не общаются между собой, а Степаненко даже не пускает на порог дома Петросяна, на самом деле дают совестные концерты.

Подписчики благосклонно приняли стихотворную фору разоблачения. Они посмеялись над коверканием фамилий героев скандала и согласились с Гордон в том, что развод юмористов очень похож на рекламный трюк.

«Про юмористов с юмором! Молодец, Кать!», «Катюха, молодец! Жги! Ну реально петросяны палку перегнули», «А если бы кто из них был вашим клиентом, стали бы вы высмеивать их и ситуацию в целом? Думаю, нет! Дело в этике и профессионализме... А так чего уж, конечно, можно», - написал подписчики в комментариях.