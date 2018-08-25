Обновленное жюри 7 сезона проекта голос на съемки пришли не в одиночестве. Как оказалось, поддержка нужна не только конкурсантам, но наставникам. Анни Лорак приехала с дочерью, Баста прибыл с женой, но лидеру группы «Ленинград» удалось переплюнуть всех. Сергея Шнурова сопровождала таинственная сексапильная блондинка.

Свои чувства к новоявленной пассии музыкант не скрывал – парочка в перерывах нежно обнималась, но вот представить свою подругу общественности Шнур не захотел. И вообще, на вопросы о личной жизни отвечать отказывался. На съемках Сергей потребовала, чтобы через каждый три песни ему давали выкурить сигарету и выпить кофе. В остальном вел себя очень мило и интеллигентно, пишет vladtime.ru.

Пользователи социальный сетей были удивлены решением Шнула стать наставником «попсового» шоу, они были уверены, что это «не формат» для фронтмэна любимой группы «Шнур на «Голосе» это край, осталось с Басковым и Киркоровым спеть», «Шнур в наставниках, он всех их матом петь научит», «Все продаются…», - написали подписчики в комментариях.