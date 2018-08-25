«У него был ВИЧ», стала известна причина смерти звезды «Счастливы вместе»

Внезапная смерть актера Александра Исакова стала неожиданностью для его многочисленных поклонников и коллег. Всегда безукоризненно одетый, активный и жизнерадостный мужчина скончался в возрасте 40 лет от пневмонии. Многие тогда обвиняли врачей, были уверены, что ошибка медиков привела к страшной трагедии. Но теперь стало известно, что заболевание стало следствием развития ВИЧ-инфекции.

«Стильный и модный, он всегда следил за здоровьем, поэтому для нас было шоком, что он так рано ушел. Я не спрашивал, почему он не женат. Он какое-то время жил в Италии, а потом вернулся», - рассказал коллега актера Андрей Москвичев изданию eg.ru.

Разумеется, подробности смерти звезды театра и кино шокировали его поклонников. Сам Александр женат не был, никогда не делился подробностями своей личной жизни, старался не отвечать на вопросы о своих романах.

«Физического интереса к женщинам у него не было. Помню, как его друг не то из Англии, не то из Италии подарил ему дорогую машину, и мы все это бурно обсуждали. Коллеги, передавая слова патологоанатома, говорят, что Саша умер, потому что эта пневмония развилась как осложнение после ВИЧ-инфекции», — рассказала актриса Ирина Вишнева.

Коллеги так же рассказали, что у Исакова остался пятилетний сын. Мальчик живет в Екатеринбурге.