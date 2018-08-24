Семен Слепаков записал видео-ответ группе Ленинград

Известный российский шоумен Семен Слепаков, автор и исполнитель песен, записал так называемый "дисс" на Сергея Шнурова. Ролик стал ответом на песню группы "Ленинград" под названием "Не хочу быть москвичом".

Слепаков выпустил песню "Побазарим за культуру", в которой категорически не согласился со Шнуровым в том, что северная столица во многом лучше, чем Москва.

Шоумен именует Шнурова гением эпатажа и упрекает в том, что тот ездит в Москву на заработки. В противопоставлении Москвы и Питера Слепаков прибегает к примерам поэтов Пушкина и Есенина.

Среди прочего Семен посоветовал лидеру "Ленинграда" побывать в Третьяковской галерее, чтобы узнать хотя-бы еще одно название музея, а не хвалиться одним лишь Эрмитажем в Петербурге.

Слепаков также утверждает, что в самом Санкт-Петербурге уже не осталось коренных жителей, поскольку все они давно проживают в российской столице.

Напомним, клип на композицию "Не хочу быть москвичом" был опубликован в YouTube в конце прошлой недели. На сегодняшний день видео набрало более 5 миллионов просмотров.