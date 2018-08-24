Бывшая солистка группы «ВИА Гра» стала мамой

Экс-солистка группы «Виа Гра» Миша Романова впервые стала мамой. В марте 2018 года артистка покинула группу, в которой она пела на протяжении пяти лет, из-за своего «интересного положения».

Сама девушка никак не комментирует подробности своей личной жизни. Однако в продюсерском центре Константина Меладзе сообщили, что Романова покидает группу из-за своей беременности. Подписчики певицы уверены, что Миша уже родила ребенка. Ведь недавно артистка опубликовала снимок в своем микроблоке, где демонстрирует стройную фигуру. Поклонники певицы восхищаются внешним видом девушки. Но Романова по-прежнему не раскрывает всех своих тайн, фанатам остаётся только гадать, как зовут отца ребенка, пишет «Телепрограмма».