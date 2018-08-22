В распоряжение СМИ попали кадры прогулки Петросяна с беременной женщиной
22 августа 2018, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что предполагаемая возлюбленная юмориста Евгения Петросяна ждет ребенка. Кадры с артистом и беременной женщиной были продемонстрированы на телевидении.
В эфире программы "Пусть говорят" можно было увидеть видеозапись, на которой видно, как Евгений Ваганович и молодая дама, находящаяся на позднем сроке беременности, идут по улице. Многие предположили, что рядом с юмористом шагает его новая подруга.
К настоящему моменту Петросян никак не прокомментировал данные кадры.
Напомним, недавно всю страну ошарашила новость о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Супруги пока не могут договориться по вопросу раздела имущества.
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