Названы самые высокооплачиваемые актеры 2018 года

Стало известно, какие актеры стали самыми высокооплачиваемыми в текущем году. Ранее сообщалось, что наиболее востребованной актрисой мира с самыми высокими доходами стала Скарлетт Йоханссон.

На первом месте в этом рейтинге оказался Джордж Клуни, который с июня 2017 года по июнь 2018 заработал 239 миллионов долларов. Как сообщается на сайте журнала Forbes, кроме того, этот актер получил крупную сумму благодаря своему бизнесу.

Вторую строчку в списке занял Дуэйн "Скала" Джонсон, заработавший 124 миллиона долларов. Известно, что его доход удвоился с прошлого года.

На третьей позиции расположился Роберт Дауни-младший, которому удалось заработать за год 81 миллион долларов.