Названы самые высокооплачиваемые актеры 2018 года
22 августа 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, какие актеры стали самыми высокооплачиваемыми в текущем году. Ранее сообщалось, что наиболее востребованной актрисой мира с самыми высокими доходами стала Скарлетт Йоханссон.
На первом месте в этом рейтинге оказался Джордж Клуни, который с июня 2017 года по июнь 2018 заработал 239 миллионов долларов. Как сообщается на сайте журнала Forbes, кроме того, этот актер получил крупную сумму благодаря своему бизнесу.
Вторую строчку в списке занял Дуэйн "Скала" Джонсон, заработавший 124 миллиона долларов. Известно, что его доход удвоился с прошлого года.
На третьей позиции расположился Роберт Дауни-младший, которому удалось заработать за год 81 миллион долларов.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес