Скандал в театре. Дочь Тереховой ушла, рассказав об интимной связи двух женщин

Дочь знаменитой актрисы Маргариты Тереховой – Анна ушла из театра Луны, устроив настоящий скандал. Обиженная артистка «слила» журналистам информацию об интимной связи двух женщин – режиссера Дарьи Поповой и актрисы Дарьи Цыпляевой.

А все потому что режиссер убрала ее из спектакля, в котором она играла 20 лет. Речь идет о постановке по пьесе Александра Дюма «Нельская башня», в которой Терехова играла главную роль пять лет назад. Сейчас режиссер Дарья Попова решила возродить спектакль под новым названием – «Королева» — и набрала для него молодых актеров. Для Тереховой же место не нашлось, вместо нее роль Маргариты Бургундской будет играть юная актриса Дарья Цыпляева, которую в театре называют ну очень близкой подругой режиссера.









Судя по всему, дамы своих отношений не скрывали. Нет, журналистов они, конечно, посвящать в свои амурные дела желанием не горели, но и особо не прятались. В театре о романе все знали, социальные сети пестрят общими фотографиями и страстными признаниями. И роль Цыпляевой, скорее всего, досталось не только за талант. Однако та же актерская братия шушукается, что 20 лет играть в одном спектакле это слишком много и давно пора дать дорогу молодежи. Но Анна не хотела расставаться с любимой ролью.

«Разговор по душам» с режиссером у нее не вышел, и тогда она решила отомстить, рассказав о закулисье Театра Луны журналистам. «Многое понимаю, в том числе когда более высокопоставленный человек, имеющий полномочия, пытается продвинуть своего фаворита, но всему есть предел! Я не заслужила столь унизительного отношения», – цитирует обиженную артистку «СтарХит».