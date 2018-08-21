Пугачёва в коротких кожаных шортах затмила Лободу

Совсем недавно состоялся концерт известной певицы Светланы Лободы. Алла Борисовна решила не только послушать песни популярной исполнительницы, но и лично пообщаться с артисткой. Лобода была счастлива увидеть в гримерке своего кумира и решила поделиться своими эмоциями в социальных сетях.

«Она заходит в гримерку и ты забываешь обо всем на свете .Хочется наслаждаться ее мудростью и заряжаться мощью, силой и энергией. Женщина- Легенда- Алла Борисовна Пугачева! Спасибо, что провели этот вечер с нами . Я вас очень люблю», — написала Светлана.

Подписчики Лободы обратили внимание на внешний вид Пугачевой. Примадонна была одета в коротких кожаных шортах и обтягивающих ботфортах , пишет «Телепрограмма». Пользователи Сети отметили, что 69-летняя эстрадная певица выглядит очень эффектно. «Какая стройняшка Алла Борисовна!», «Ножки то, у Аллы Борисовны, еще ничего», «Алла словно помолодела», «Пугачева как девочка», «Такая худенькая Алла стала. Молодец!», — писали подписчики Лободы в комментариях.