Бузова едва не столкнулась с бывшим мужем и его супругой в одном из ресторанов

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова едва не столкнулась с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым и его супругой в одном из ресторанов Москвы. Они находились в одном здании, но на разных мероприятиях.

Ольга вчера устроила в столичном заведении пресс-конференцию. Впоследствии выяснилось, что в этом же ресторане праздновали крестины дочери Миланы Дмитрий и Анастасия Тарасовы, передает teleprogramma.pro. Вероятно, Бузова знала, что ее экс-супруг находится буквально за стеной, однако не стала отменять встречу с журналистами. Таким образом, артистка полностью проигнорировала присутствие бывшего возлюбленного и его молодой жены в заведении.

Более того, в течение всего дня Ольга публиковала в социальной сети эффектные снимки в открытом платье.